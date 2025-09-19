Магнитуда самого сильного афтершока на Камчатке составила 7,8

На Камчатке магнитуда утреннего афтершока составила 7,8. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Магнитуда утреннего сильнейшего афтершока составляет 7,8», - указано в материале.

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. После него начались подходы волн, которые достигают до 1,5 метра. Также у вулкана Семячик зафиксировали волну высотой 62 сантиметра.

Четыре авиарейса задержали и один отметили в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения и угрозы цунами в регионе.