Магнитуда самого сильного афтершока на Камчатке составила 7,8

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили магнитуду утреннего афтершока на Камчатке.
Дарья Ситникова 2025-09-19 04:29:13
© Фото: Guo Feizhou, XinHua, Global Look Press

На Камчатке магнитуда утреннего афтершока составила 7,8. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Магнитуда утреннего сильнейшего афтершока составляет 7,8», - указано в материале.

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. После него начались подходы волн, которые достигают до 1,5 метра. Также у вулкана Семячик зафиксировали волну высотой 62 сантиметра.

Четыре авиарейса задержали и один отметили в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения и угрозы цунами в регионе.

#Камчатка #землетрясение #Магнитуда #афтершок #ГУ МЧС России
