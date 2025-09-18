У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Об этом сообщает геофизическая служба РАН. Все оперативные службы полуострова переведены в режим повышенной готовности.

«Алгоритм действий четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты. На данный момент информации о повреждениях не поступало», - написал в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В эти минуты объявлена угроза цунами по восточному берегу полуострова, добавил он. Ведется оповещение населения.

Городские службы незамедлительно приступили к обследованию жилых домов и социальных объектов на предмет возможных повреждений, уточнил губернатор Солодов.

Это уже не первое землетрясение магнитудой больше семи на Камчатке в этом месяце. Тринадцатого сентября полуостров также трясло.