Жителей Камчатки предупредили о возможных волнах до 1,5 м из-за землетрясения

Ранее сообщалось о землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Камчатки.
Дарья Ситникова 2025-09-18 23:50:01
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press, Global Look Press

После сильного землетрясения у берегов Камчатки возможны подходы волн от 0,1 метра до 1,5 метра. Об этом сообщил ГУ МЧС региона.

«Село Никольское, поселок Усть-Камчатск возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка - до 1,5 метров, Петропавловск-Камчатский - до 0,1 метра. Не подходите близко к воде», - указано в материале.

Сегодня геофизическая служба РАН сообщила, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

Губернатор Солодов указал, что городские службы незамедлительно приступили к обследованию жилых домов и социальных объектов на повреждение.

#Камчатка #землетрясение #Магнитуда #предупреждение #волны
