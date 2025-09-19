На Камчатке после землетрясения зафиксировали волну высотой 62 см

У вулкана Семячик на Камчатке после землетрясения зафиксирована волна высотой 62 сантиметра. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Семячик, 62 сантиметра вторая волна», - написал он.

Угрозы людям нет.

Также волна, высота которой достигает 30 сантиметров, зашла в устья реки Налычево.

Напомним, что у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. Также предупредили, что после него возможны подходы волн от 0,1 до 1,5 метра.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что городские службы уже активно обследуют жилые дома и социальные объекты на повреждение.