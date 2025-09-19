Четыре авиарейса задержали на Камчатке из-за землетрясения

Четыре авиарейса задержали и один отменили в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения и угрозы цунами в регионе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Елизово.

Согласно информации, задержаны самолеты в Усть- Хайрюзово, Тиличики, Новосибирск и Палану. Рейс в Северо-Курильск отменен.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. После этого у вулкана Семячик зафиксировали волну высотой 62 сантиметра. Местных жителей и гостей Камчатки предупредили, что после землетрясения возможны подходы волн от 0,1 до 1,5 метра.