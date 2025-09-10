МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-посол Величкин исключил стихийность беспорядков в Непале

Происходящее в Непале можно идентифицировать как «оранжевую революцию», которая проникла в страну, считает экс-посол РФ Сергей Величкин.
Марина Крижановская 2025-09-10 02:08:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Длящиеся уже несколько дней массовые протесты в Непале, переросшие в беспорядки, возникли не стихийно. Их активатором стали не сколько блокировка и запреты на пользование известными социальными сетями и мессенджерами, но так называемый «вирус "оранжевой революции"».

Своим мнением о происходящем в этой азиатской стране поделился бывший Чрезвычайный и Полномочный посол России в Непале в 2010-2015 годах Сергей Величкин.

«Я считаю, что одного вот этого эксцесса, непродуманных мер руководства страны по ограничению доступа к соцсетям недостаточно. Хотя речь шла не о каком-то внезапном запрете, речь шла о достаточно давно опубликованных новых правилах, которые вводили какие-то ограничения и предлагалось просто зарегистрироваться в соответствии с ними. Ничего такого уж совершенно радикального, что превращало бы страну в концлагерь. Кстати говоря, все эти термины почерпнуты из мирового информационного пространства. Я бы сказал, что оттуда идет и этот вирус "оранжевой революции", который, на мой взгляд, имеет прямое отношение к тому, что произошло», - рассказал дипломат в эфире «Звезды».

Сергей Величкин уверен: в действительности в основе всего происходящего в Непале лежат острые социальные противоречия. Они сохранились, хотя страна прошла период нового конституционного строительства и вместо королевства появилась федеративная республика с двухпалатным парламентом.

Напомним, в крупных городах Непала с 4 сентября прошли акции «Революция поколения Z» из-за решения властей заблокировать 26 мессенджеров, включая Facebook*, YouTube, Instagram*, WhatsApp* и X по причине нарушения новых правил регистрации в этой стране.

Местное население отреагировало на это недовольством и начало погромы в крупных городах. Уровень беспорядков дошел до того, что сожжена резиденция президента и заживо сгорела супруга бывшего премьер-министра, а действующий глава кабмина  Шарма Оли ушел в отставку. Погибли десятки человек.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#беспорядки #наш эксклюзив #Посол РФ #Непал #массовые протесты #Сергей Величкин
