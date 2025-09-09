Протестующие в Непале ворвались в резиденцию президента страны

В столице Непала Катманду протестующие ворвались в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела. Как сообщает информационный портал Khabarhub, по всей столице продолжаются нападения на ключевые правительственные учреждения, включающие в себя поджоги и различные акты вандализма.

В ходе митингов погибли уже как минимум 22 человека, более 500 получили ранения - среди них есть и сотрудники полиции. Для обеспечения порядка в столице в Катманду был направлен военный контингент. Также введен неограниченный комендантский час.

По информации местных СМИ, несмотря на то, что официально ни одна из непальских оппозиционных группировок не взяла на себя ответственности за происходящие в стране беспорядки, стало известно, что неформальным лицом митингов стала молодежная некоммерческая организация Hami Nepal («Мы для Непала»), которая активно продвигает среди местной молодежи идеи преобразования общества. На это также указывает тот факт, что значительную часть протестующих составляют студенты и активисты еще одного молодежного движения - Gen-Z.

На фоне происходящего премьер-министр Непала Шарма Оли заявил о том, что подает в отставку. Его примеру последовали и некоторые другие представители местной власти.