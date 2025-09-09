Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране. Об этом сообщил журнал India Today.

«За несколько часов до своей отставки Оли обратился к протестующим с призывом сохранять мир и проявлять сдержанность, призывая к поиску решений путем диалога. Он также объявил о проведении всепартийного собрания для урегулирования кризиса», - говорится в материале.

Отмечается, что в ходе беспорядков протестующие подожгли в том числе здание парламента, резиденцию главы правительства. Кроме того, в отставку подали политики из оппозиционной Национал-демократической партии. Военные Непала эвакуируют министров по воздуху.

С 4 сентября в крупных городах страны прошли акции «Революция поколения Z» в связи с решением властей заблокировать 26 социальных сетей и мессенджеров, среди которых X, Facebook*, YouTube, Instagram* и WhatsApp*. Решение вызвало резонанс среди местного населения, в результате по всей стране вспыхнули массовые беспорядки. В настоящее время в стычках с полицией погибли 19 демонстрантов, еще более 300 человек получили ранения.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.