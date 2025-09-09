МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Протестующие в Непале заживо сожгли жену бывшего премьер-министра страны

Спасти женщину не удалось.
Тимур Юсупов 2025-09-09 16:50:29
© Фото: MeghUpdates, X

Жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала скончалась от ожогов, которые она получила после того, как протестующие подожгли ее дом. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, женщину в критическом состоянии доставили в одну из столичных больниц, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, участники массовых беспорядков заперли ее в одной из комнат собственного дома, после чего подожгли здание.

На данный момент, количество погибших исчисляется десятками, а пострадавших сотнями. Протестующие линчуют неугодных им людей прямо на улицах, среди погибших уже есть сотрудники полиции.

Несколько часов назад протестующие ворвались в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела. Многие местные политики, включая премьер-министра Непала Шарма Оли, экстренно ушли в отставку.

#протесты #погибшие #Непал
