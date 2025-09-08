МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Непале при протестах из-за запрета соцсетей погибло минимум 20 человек

Митингующие пытались прорваться в здание парламента, чем спровоцировали огонь полиции.
Тимур Юсупов 2025-09-08 20:20:06
© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

Как минимум 20 граждан Непала погибли в ходе стычек с полицией во время демонстраций против запрета соцсетей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Массовые акции протеста начались в непальской столице Катманду и других городах страны сегодня утром. Причиной этому послужило решение властей о запрете большинства социальных сетей, таких как YouTube, X (бывший Twitter) и Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ). Данные ресурсы отказались официально регистрироваться на территории страны, тем самым нарушив требования государства.

Десятки тысяч протестующих окружили здание местного парламента, а после попытались проникнуть в само здание. Митингующие начали перелезать через колючую проволоку, чем вынудили полицию прибегнуть к более радикальным средствам сдерживания. В результате, будучи оттесненными внутрь здания, органы правопорядка открыли огонь по протестующим, ранив более 200 человек, и убив как минимум 20.

Не обошлось и без пострадавших среди самих сотрудников правоохранительных органов - по имеющимся данным, в результате стычек с демонстрантами было ранено не менее 28 полицейских.

Из-за сложившейся ситуации, власти страны были вынуждены объявить в некоторых городах Непала комендантский час. Также, на фоне происходящего, ушел в отставку глава МВД страны Рамеш Лехак.

В связи с напряженной политической обстановкой, становится неясно, сможет ли президент Российской Федерации Владимир Путин совершить свой обещанный на саммите ШОС визит в страну.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #протесты #митинги #полиция #погибшие #соцсети #Непал
