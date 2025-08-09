Financial Times: Зеленский встревожен из-за встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский встревожился, когда узнал о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем более, что переговоры объявлены как двусторонние. Об этом сообщает американское издание Financial Times со ссылкой на источники в Украине.

Перспектива обсуждения украинского урегулирования между Путиным и Трампом без присутствия представителей Киева вызвала у Зеленского «глубокую обеспокоенность», пишет FT. По информации газеты, Украина хочет убедить Трампа не принимать поспешных и «нерациональных» решений.

Сообщается, что глава киевского режима провел несколько телефонных разговоров с европейскими союзниками в попытках сформировать единую позицию против возможной договоренности между РФ и США, которая затронет территориальную целостность Украины.

Напомним, в преддверии визита Владимира Путина на Аляску представители США, Украины и стран Европы планируют встречу в Великобритании, чтобы выработать общую позицию.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в пятницу, 15 августа. Обе стороны это подтвердили.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Звезде», что сейчас, перед встречей президентов России и США, в ЕС и НАТО поднимется «ожесточенная борьба» по поводу вопросов, которые будут обсуждаться на Аляске.