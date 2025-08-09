МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом, поэтому саммит лидеров двух государств важный и ожидаемый, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.
Виктория Бокий 2025-08-09 01:33:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 15 августа на Аляске. Об этом он сказал журналистам. 

Ушаков отметил, что Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом, поэтому саммит лидеров двух государств важный и ожидаемый. 

Кроме того, представитель Кремля добавил, что место встречи выбрано неслучайно и «представляется вполне логичным».

«Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - заявил помощник российского лидера.

Ранее Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social анонсировал встречу с Владимиром Путиным, отметив, что она пройдет на Аляске 15 августа. Дополнительные детали глава Белого дома пообещал назвать позднее. По словам Трампа, для США встреча с российским лидером является долгожданной. 

#Россия #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #встреча
