В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 15 августа на Аляске. Об этом он сказал журналистам.

Ушаков отметил, что Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом, поэтому саммит лидеров двух государств важный и ожидаемый.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что место встречи выбрано неслучайно и «представляется вполне логичным».

«Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - заявил помощник российского лидера.

Ранее Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social анонсировал встречу с Владимиром Путиным, отметив, что она пройдет на Аляске 15 августа. Дополнительные детали глава Белого дома пообещал назвать позднее. По словам Трампа, для США встреча с российским лидером является долгожданной.