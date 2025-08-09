МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Карасин спрогнозировал «борьбу» в НАТО и ЕС перед встречей на Аляске

В пятницу на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа, на этом фоне представители США, Украины и Европы намерены провести встречу для координации позиций.
Лиза Губина 2025-08-09 13:20:40
© Фото: Felix Zahn www.imago-images.de Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В оставшиеся перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дни поднимется «ожесточенная борьба» в Евросоюзе и НАТО по поводу вопросов, которые будут подниматься на Аляске, заявил в разговоре со «Звездой» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В столице Евросоюза - Урсула фон дер Ляйен, лидеры НАТО - в лице Рютте и так далее, настолько глубоко погрузились в русофобию и все, что враждебно нашей стране, что им сейчас придется как-то переоснащаться аргументами. Может, будут какие-то контакты с американской стороной», - пояснил сенатор.

Он также выразил надежду, что здравый смысл все-таки победит, и милитаризм и ненависть ко всему русскому в результате изживет сама себя.

«Потому что она носит деструктивный характер для международного мира, и самое главное, что деструктивный характер для самой Европы и людей, которые в ней живут», - заключил Карасин.

Напомним, встреча лидеров РФ и США состоится 15 августа на Аляске. Это станет первый прямой контакт президентов с 2019 года. Сейчас ведется подготовка диалога российской и американской сторонами.

Ранее портал Axios писал, что лидеры Украины, США и стран Европы намерены в эти выходные встретиться в Великобритании, чтобы выработать общую позицию в преддверии переговоров Путина и Трампа. По данным источника, в Европе и на Украине боятся, что Трамп не станет учитывать их мнение при разговоре с Владимиром Путиным.

#Россия #НАТО #сша #совфед #евросоюз #аляска #наш эксклюзив #Григорий Карасин
