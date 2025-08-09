Трамп: встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, дополнительные детали будут объявлены позднее.

Кроме того, Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным долгожданной.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», - говорится в сообщении американского лидера.

Напомним, что о возможной встречи лидеров двух государств стало известно на этой неделе. Госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил о готовности Соединенных Штатов к саммиту с Россией.

Также в разговоре со «Звездой» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил важность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.