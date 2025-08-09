МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США, Украина и Европа подготовят общую позицию перед встречей на Аляске

Переговоры Путина и Трампа состоятся в пятницу, 15 августа, на Аляске.
Лиза Губина 2025-08-09 07:03:41
© Фото: Ansgar Haase, dpa Global Look Press

Представители США, Украины и стран Европы планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы выработать общую позицию в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Это объясняется тем, что Киев и некоторые союзники по НАТО опасаются, что Трамп согласится с предложениями Москвы, не учитывая их мнение.

Обсуждение саммита в Великобритании находится на начальной стадии. Пока еще неясно, какие именно страны примут в нем участие, уточняет Life.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры лидеров России и США состоятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. Губернатор штата заявил о своей готовности провести встречу, отметив, что Аляска долгое время служила мостом между странами.

Накануне издание Bloomberg также писало о том, что Москва и Вашингтон работают над соглашением по Украине. Среди вариантов документа в том числе называется тот, который признает подконтрольные РФ территории закрепленными за ней. Уточняется, что США пытаются заручиться поддержкой киевского режима и Европы в этом вопросе.

#Украина #сша #Европа #Великобритания #встреча Путина и Трампа
