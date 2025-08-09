МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев заявил, что ряд стран захотят сорвать встречу Путина и Трампа

По мнению главы РФПИ, в преддверии саммита на Аляске некоторые страны попытаются распространять дезинформацию.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 16:17:45
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Есть риск того, что со стороны третьих лиц могут начаться провокации и попытки сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в своем Telegram-канале директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», – написал глава РФПИ.

Напомним, встреча лидеров двух стран состоится 15 августа на Аляске. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Губернатор Аляски Майк Данливи также заявил о готовности штата к тому, чтобы стать площадкой для исторической встречи.

Кроме того, сообщалось, что представители США, Украины и стран Европы планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы выработать общую позицию в преддверии переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Накануне издание Bloomberg писало о том, что Москва и Вашингтон работают над соглашением по украинскому урегулированию. Среди вариантов документа называется также тот, который признает подконтрольные РФ территории закрепленными за ней.

