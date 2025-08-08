МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: соглашение по Украине может закрепить территории за Россией

Положительный исход сделки станет крупной геополитической победой Владимира Путина, полагает издание.
Ян Брацкий 2025-08-08 22:13:41
© Фото: imago stock&people Global Look Press

США и Россия работают над соглашением по Украине. Чиновники обсуждают территориальные вопросы для двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», - пишет Bloomberg.

Источники издания сообщают, что в будущем соглашении учитывается вариант, при котором подконтрольные Москве территории будут закреплены за ней. Вашингтон пытается заручиться поддержкой киевского режима и Европы в этом вопросе.

По мнению Bloomberg, положительный исход сделки станет крупной геополитической победой Кремля, тогда как Киев столкнется с необходимостью признать потерю территорий.

Напомним, личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе. Точное место пока неизвестно, но уже согласовано. Ожидается, что главной темой саммита станет украинский вопрос, а также будущее американо-российских отношений и экономика.

#Россия #Путин #Украина #сша #Трамп #Саммит #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 