Bloomberg: соглашение по Украине может закрепить территории за Россией

США и Россия работают над соглашением по Украине. Чиновники обсуждают территориальные вопросы для двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», - пишет Bloomberg.

Источники издания сообщают, что в будущем соглашении учитывается вариант, при котором подконтрольные Москве территории будут закреплены за ней. Вашингтон пытается заручиться поддержкой киевского режима и Европы в этом вопросе.

По мнению Bloomberg, положительный исход сделки станет крупной геополитической победой Кремля, тогда как Киев столкнется с необходимостью признать потерю территорий.

Напомним, личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе. Точное место пока неизвестно, но уже согласовано. Ожидается, что главной темой саммита станет украинский вопрос, а также будущее американо-российских отношений и экономика.