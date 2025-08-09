МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Аляски сообщил о готовности принять встречу Путина и Трампа

Майк Данливи подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для этой встречи в силу своей географии и истории.
Виктория Бокий 2025-08-09 04:33:25
© Фото: Robert Haasmann, image BROKER.com, Globallookpress

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Данливи подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для этой встречи в силу своей географии и истории.

«Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», - написал он.

Кроме того, глава штата отметил, что за встречей Путина и Трампа будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять это историческое событие.

Ранее стало известно, что 15 августа на Аляске пройдет саммит России и США. Первым об этом заявил президент США Дональд Трамп, а чуть позже подтвердили в Кремле. Обе стороны назвали предстоящую встречу долгожданной и важной.

#Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #встреча #губернатор Аляски #майк данливи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 