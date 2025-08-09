Губернатор Аляски сообщил о готовности принять встречу Путина и Трампа

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Данливи подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для этой встречи в силу своей географии и истории.

«Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», - написал он.

Кроме того, глава штата отметил, что за встречей Путина и Трампа будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять это историческое событие.

Ранее стало известно, что 15 августа на Аляске пройдет саммит России и США. Первым об этом заявил президент США Дональд Трамп, а чуть позже подтвердили в Кремле. Обе стороны назвали предстоящую встречу долгожданной и важной.