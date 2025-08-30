В Организации Объединенных Наций обеспокоены влиянием украинского конфликта на жителей России, при этом там якобы не могут установить достоверность атак со стороны Украины. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

Он добавил, что на местах власти сообщали об ударах. наносимых киевским режимом и о погибших в Белгородской, Брянской и Курской областях.

«Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, растущее влияние конфликта на гражданское население РФ также вызывает обеспокоенность», - заявил помощник генсека во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.

На одном из последних заседаний СБ ООН российские дипломаты заявили, что в организации упорно пытаются не замечать, как «насквозь коррумпированный» режим в Киеве пытается спасти своего лидера Владимира Зеленского и его приспешников, при этом подвергая сомнению будущее Украины.

Напомним, украинские войска ежедневно пытаются атаковать российскую территорию, направляя сотни беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожают десятки дронов в разных частях России. За минувшую ночь было 86 таковых.