Стекла посыпались на 6-летних учеников при обстреле поселка под Брянском

Опубликовано видео из здания в поселке Климово в Брянской области, где после обстрела украинских боевиков взрывной волной выбило стекла, а соколки посыпались на 6-летних детей, которые сидели на частном занятии.

Как передает Life, внутри класса находились четыре ребенка. Как только начался обстрел, репетиторы сразу дали команду всем лечь на пол, что спасло жизнь детям.

Ранее украинские боевики обстреляли центр поселка Климово Брянской области. При артиллерийском обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок, сообщил глава области. По его словам, еще трое мирных граждан пострадали.

По данным Life, ребенком оказался 12-летний мальчик, который находился на улице на момент обстрела ВСУ. Сообщается, что школьник погиб на месте от осколков. На месте трагедии много крови и велосипед, на котором мальчик, судя по всему, пытался добраться до укрытия.