СК установил причастного к обстрелам Шебекинского района командира ВСУ

СК России установил, что приказы об обстрелах Шебекинского района Белгородской области в 2023 году, в результате которых пострадали местные жители, отдавал подполковник ВСУ Виталий Нащубский. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Отмечается, что он неоднократно отдавал приказы осуществить минометные обстрелы, подрывы жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и транспорта. Следователи установят местонахождение самого Нащубского и его соучастников, уточняет 360.ru.

Речь идет о его приказах в период с 17 февраля по 4 марта 2023 года.

Напомним, на фоне ударов власти оперативно провели эвакуацию части населения. В городе развернули пункты временного размещения.