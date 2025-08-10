МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК установил причастного к обстрелам Шебекинского района командира ВСУ

Он неоднократно в период с 17 февраля по 4 марта 2023 года отдавал приказы осуществлять обстрелы по району.
Лиза Губина 2025-08-10 12:14:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

СК России установил, что приказы об обстрелах Шебекинского района Белгородской области в 2023 году, в результате которых пострадали местные жители, отдавал подполковник ВСУ Виталий Нащубский. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Отмечается, что он неоднократно отдавал приказы осуществить минометные обстрелы, подрывы жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и транспорта. Следователи установят местонахождение самого Нащубского и его соучастников, уточняет 360.ru.

Речь идет о его приказах в период с 17 февраля по 4 марта 2023 года.

Напомним, на фоне ударов власти оперативно провели эвакуацию части населения. В городе развернули пункты временного размещения.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #ск россии #командир всу #Шебекинский район #дело о теракте
