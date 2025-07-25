МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москва запросила заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу

На повестке обсуждения - препятствия проведению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
Сергей Дьячкин 2025-07-25 21:02:29
© Фото: Xie E, XinHua, Global Look Press

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля. Об этом сообщил Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при ООН.

В повестку обсуждения будет включен вопрос о действиях, препятствующих проведению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру  Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос», – сказал Полянский.

Обсудить это более подробно первый заместитель постпреда при ООН предложил на заседании 31 июля. Он подчеркнул, что на повестку дня должны быть вынесены действия, подрывающие поиск дипломатических решений украинского конфликта. В том числе и попытки сорвать прямой диалог между сторонами в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. На повестке было обсуждение меморандумов о перемирии, но встреча двух делегаций длилась менее часа. В итоге существенного продвижения достигнуто не было.

Ранее первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский предупреждал, что усилия Европы направлены на срыв урегулирования на Украине.

#Россия #ООН #Украина #стамбул #Совет безопасности #Дмитрий Полянский #переговоры в Стамбуле
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 