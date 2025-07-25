Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля. Об этом сообщил Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при ООН.

В повестку обсуждения будет включен вопрос о действиях, препятствующих проведению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос», – сказал Полянский.

Обсудить это более подробно первый заместитель постпреда при ООН предложил на заседании 31 июля. Он подчеркнул, что на повестку дня должны быть вынесены действия, подрывающие поиск дипломатических решений украинского конфликта. В том числе и попытки сорвать прямой диалог между сторонами в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. На повестке было обсуждение меморандумов о перемирии, но встреча двух делегаций длилась менее часа. В итоге существенного продвижения достигнуто не было.

Ранее первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский предупреждал, что усилия Европы направлены на срыв урегулирования на Украине.