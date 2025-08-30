Над Крымом и Черным морем за ночь сбили 45 украинских дронов

Восемьдесят шесть украинских беспилотников сбили или перехватили этой ночью средства противовоздушной обороны. За десять часов военнослужащим удалось пресечь атаки дронов над десятью регионами РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 21.00 по московскому времени 29 августа до 7.00 по московскому времени 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщили в Минобороны РФ.

Больше половины из них сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря - 45 БПЛА. Над Ростовской областью и Краснодарским краем в общей сложности ликвидированы 24 дрона противника.

В Брянской области посадили пять беспилотников и четыре в Белгородской. Еще по два беспилотных летательных аппарата уничтожены в Смоленской, Калужской и Тверской областей.

Вместе с тем, силы ПВО не допустили атак вражеских дронов в Тульской и Курской областях, где суммарно сбито два объекта.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.