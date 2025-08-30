МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Крымом и Черным морем за ночь сбили 45 украинских дронов

Все 86 уничтоженных над территорией России беспилотников были самолетного типа.
2025-08-30 08:05:58
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Восемьдесят шесть украинских беспилотников сбили или перехватили этой ночью средства противовоздушной обороны. За десять часов военнослужащим удалось пресечь атаки дронов над десятью регионами РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 21.00 по московскому времени 29 августа до 7.00 по московскому времени 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщили в Минобороны РФ.

Больше половины из них сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря - 45 БПЛА. Над Ростовской областью и Краснодарским краем в общей сложности ликвидированы 24 дрона противника.

В Брянской области посадили пять беспилотников и четыре в Белгородской. Еще по два беспилотных летательных аппарата уничтожены в Смоленской, Калужской и Тверской областей.

Вместе с тем, силы ПВО не допустили атак вражеских дронов в Тульской и Курской областях, где суммарно сбито два объекта.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #силы пво #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 