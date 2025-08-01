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Более 20 медработников Камчатки представят к наградам после землетрясения

Солодов сообщил, что на Камчатке наградят не менее 15 врачей и девяти медсестер.
Дарина Криц 2025-08-01 07:20:58
© Фото: ipa-agency.net, Globallookpress

Власти Камчатского края представят к наградам 24 медицинских работника, отличившихся во время сейсмического стихийного бедствия. Эти люди продолжали работать и помогать населению, несмотря на опасность. О принятом решении сообщил губернатор региона Владимир Солодов во время заседания штаба по ликвидации последствий произошедшего 30 июля землетрясения.

«Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и девять медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей», - заявил он.

Вместе с этим глава региона Солодов сообщил, что в Петропавловске-Камчатском угрозы цунами уже нет. По этой причине специалисты изучат возможность открыть доступ на Халактырский пляж и в городские бухты.

Напомним, в среду Дальневосточный регион постигло мощнейшее за последние 73 года землетрясение, магнитуда которого составила порядка 8,8. В Авачинском заливе объявляли угрозу цунами, а подземные толчки привели к разрушениям или серьезным повреждениям многих зданий и социальных объектов. Последствия камчатского землетрясения ощутили на Аляске, в Чили и даже на острове Пасхи.

#в стране и мире #награждение #Камчатский край #врачи #Владимир Солодов #Камчатка #землетрясение
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