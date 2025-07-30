Цунами после землетрясения у Камчатки дошло до острова Пасхи

Волны, спровоцированные мощным землетрясением у берегов Камчатки, дошли до острова Пасхи (Рапа-Нуи), но не представляли опасности, сообщил Серхио Тепано, представитель президента Чили на острове.

По его словам, около 9:25 по местному времени (18:25 по Москве) на острове зафиксировали первую волну, которая привела к изменению уровня прилива всего на 15-20 см. Как отметил Тепано в беседе с телеканалом TVN, такая высота волн не угрожает побережью Рапа-Нуи.

Он также сообщил, что на острове сохраняется режим наблюдения, все службы находятся в состоянии готовности, а около тысячи человек, включая туристов и местных жителей, были эвакуированы в безопасные зоны - к аэропорту и району приходской церкви Святого Креста. По словам чиновника, уровень моря продолжает колебаться, и власти ожидают дальнейших указаний от Службы предупреждения о цунами.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло у восточного побережья Камчатки. В ряде стран Латинской Америки, таких как Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу и Чили, были объявлены различные уровни тревоги из-за возможной угрозы цунами.

Ранее власти Камчатского края отменили угрозу цунами в регионе.