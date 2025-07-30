Стена детского сада обрушилась на Камчатке после сильного землетрясения

Стена детского сада в Петропавловске-Камчатском обрушилась после сильнейшего за последнее время землетрясение у берегов Камчатки, сообщил губернатор Владимир Солодов.

По его словам, в момент обрушения в здании не было детей и воспитателей. Предварительно, никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев опубликовал видео с поврежденным детским садом. На кадрах видны серьезные повреждения фасада.

Глава региона поручил провести осмотр всех социальных учреждений региона, а также жилого фонда. Сообщения от жителей уже поступают, добавил Солодов.

Если обнаруженные трещины будут представлять угрозу устойчивости строений, жителям будет предоставлено временное жилье.

Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение.