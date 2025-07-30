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Угроза цунами объявлена в Авачинском заливе после землетрясения

Магнитуда составила 7,5.
Дима Иванов 2025-07-30 03:05:45
© Фото: Валерий Шустов, РИА Новости

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. Эпицентр залегал на глубине 17 километров в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского.

«Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива», - говорится в сообщении службы.

Губернатор Владимир Солодов призвал жителей отойти от береговой линии.

Пользователи соцсетей публикуют кадры с качающимися дорожными знаками и товарами, падающими со стеллажей в супермаркетах.

Угроза цунами также объявлена в Японии, там ожидают волну высотой около 1 метра. По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8.

Ранее 22 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5.

#в стране и мире #Владимир Солодов #Камчатка #землетрясение #Петропавловск-Камчатский
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