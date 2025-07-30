Землетрясение на Камчатке стало самым мощным за последние 73 года

На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Магнитуда, по разным оценкам, достигает 8,7, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН.

Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском, по предварительным оценкам, составила не менее шести баллов. Сравнительно небольшая интенсивность в городе вызвана особенностями очагового процесса, добавили сейсмологи.

Сильные афтершоки после землетрясения будут продолжаться не менее месяца, магнитуда повторных толчков может достигать 7,5 балла. Сейсмологи предупредили, что прибрежные зоны Авачинского залива посещать не рекомендуется.

Камчатские сейсмологи пересмотрели магнитуду землетрясения у берегов Камчатки, повысив ее до 8,7 балла. Сильные толчки привели к разрушениям в Петропавловске-Камчатском и Северо-Курильске. В регионе объявлена угроза цунами.