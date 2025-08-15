МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Не менее 14 человек задержали во время протестов в Сербии

Травмы получили пять сотрудников полиции.
Дима Иванов 2025-08-15 01:03:22
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic., Globallookpress

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в ночь на пятницу во время протестов в нескольких городах страны травмы получили пять сотрудников полиции, а не менее 14 человек были задержаны.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на пятницу протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, а также отметил, что инциденты произошли в Белграде, где были задержаны четыре человека.

Дачич уточнил, что в Белграде зафиксированы нападения на полицию в двух местах — возле здания правительства и в районе Нови-Београд у офиса СПП, а также добавил, что в Белграде, Панчево и Шабаце правоохранители применили меры принуждения к участникам протестов.

Ранее он сообщал, что в ходе беспорядков у офисов СПП в Нови-Саде и других городах в предыдущую ночь пострадали 27 полицейских, а 47 человек были задержаны. Вечером в четверг протестные акции прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.

Министерство юстиции Сербии заявило, что беспорядки представляют угрозу конституционному порядку, и подчеркнуло, что участники нападений, запугиваний и угроз на политической почве будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Беспорядки затронули Нови-Сад, Белград, Лазаревац, Панчево и Кралево, где протесты проходили у отделений СПП и на улицах. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.

Протесты, организованные студентами и оппозицией, начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

#в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Белград #Нови-Сад #протесты в сербии
