МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Свыше 70 человек пострадали во время беспорядков в Сербии

Травмы получили более 60 граждан и 16 сотрудников полиции.
Дима Иванов 2025-08-14 01:51:55
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic. Globallookpress

В ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 сотрудников полиции, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Ранее сообщалось о шести травмированных полицейских. 

Вучич отметил на брифинге в МВД, что в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде зафиксировано 64 пострадавших, и в последний момент была организована помощь медиков, которые прибыли к пострадавшим.

Он также подчеркнул, что для наведения порядка будет увеличено число полицейских. По данным президента, протесты в Сербии были немногочисленными: в Белграде с пригородами на улицы вышли 3084 человека, в Нови-Саде - 1695. Вучич уточнил, что из 16 пострадавших полицейских двое получили серьезные травмы, оба инцидента произошли в Белграде.

Беспорядки также затронули отделения СПП в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Министр внутренних дел заверил, что все виновные в нарушениях будут задержаны в течение 48 часов и привлечены к ответственности.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

#Сербия #Александр Вучич #Белград #Нови-Сад #протесты в сербии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 