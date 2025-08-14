Свыше 70 человек пострадали во время беспорядков в Сербии

В ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 сотрудников полиции, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Ранее сообщалось о шести травмированных полицейских.

Вучич отметил на брифинге в МВД, что в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде зафиксировано 64 пострадавших, и в последний момент была организована помощь медиков, которые прибыли к пострадавшим.

Он также подчеркнул, что для наведения порядка будет увеличено число полицейских. По данным президента, протесты в Сербии были немногочисленными: в Белграде с пригородами на улицы вышли 3084 человека, в Нови-Саде - 1695. Вучич уточнил, что из 16 пострадавших полицейских двое получили серьезные травмы, оба инцидента произошли в Белграде.

Беспорядки также затронули отделения СПП в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Министр внутренних дел заверил, что все виновные в нарушениях будут задержаны в течение 48 часов и привлечены к ответственности.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.