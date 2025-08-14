В результате беспорядков в Сербии задержали 47 человек

В Сербии в результате беспорядков, которые происходили в ночь на 14 августа, задержали 47 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Ивица Дачич.

«Задержаны 47 человек, в их отношении начато расследование», - приводит его слова радиостанция В92.

Дачич рассказал, что самая сложная ситуация была в городах Нови-Сад и Белград. Протестующие нападали на штаб-квартиры правящей партии, добавил он.

Согласно обновленным данным, 27 полицейских получили травмы во время беспорядков. Также сообщается о возросшем числе пострадавших, ранены оказались от 70 до 80 человек.

Ранее сообщалось, что более 60 гражданских и 16 сотрудников правоохранительных органов пострадали. По данным президента страны Александра Вучича, протесты были многочисленными: в Белграде на улицы вышли 3 084 человека, а в Носи-Саде - 1 695.