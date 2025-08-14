МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В результате беспорядков в Сербии задержали 47 человек

В сербской полиции рассказали, что самая сложная ситуация была в городе Нови-Саде.
Катарина Лане Анастасия Бобылева 2025-08-14 21:05:12
© Фото: IMAGO, Tim RehbeinRHR-FOTO, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Сербии в результате беспорядков, которые происходили в ночь на 14 августа, задержали 47 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Ивица Дачич.

«Задержаны 47 человек, в их отношении начато расследование», - приводит его слова радиостанция В92.

Дачич рассказал, что самая сложная ситуация была в городах Нови-Сад и Белград. Протестующие нападали на штаб-квартиры правящей партии, добавил он.

Согласно обновленным данным, 27 полицейских получили травмы во время беспорядков. Также сообщается о возросшем числе пострадавших, ранены оказались от 70 до 80 человек.

Ранее сообщалось, что более 60 гражданских и 16 сотрудников правоохранительных органов пострадали. По данным президента страны Александра Вучича, протесты были многочисленными: в Белграде на улицы вышли 3 084 человека, а в Носи-Саде - 1 695.

#в стране и мире #Сербия #протесты #беспорядки #задержания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 