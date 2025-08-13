Вучич заявил, что не будет менять конституцию и выдвигаться в президенты

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что больше не будет выдвигаться на пост лидера страны. Он подчеркнул, что не станет менять конституцию.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», - сообщил Вучич на пресс-конференции после встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, его цитирует РИА Новости.

Сербский лидер напомнил, что через полтора года завершит свою президентскую карьеру. Он также сказал о возможном проведении досрочных парламентских выборов.

С ноября 2024 года в Белграде проводятся митинги. Протестующие требуют проведения досрочных выборов в парламент страны. Недовольство участников демонстраций связано с инцидентом на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения навеса погибли 16 человек.