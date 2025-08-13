МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вучич заявил, что не будет менять конституцию и выдвигаться в президенты

Он назвал себя «политическим ветераном» и заверил, что не собирается участвовать в выборах.
Анастасия Бобылева 2025-08-13 18:35:39
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что больше не будет выдвигаться на пост лидера страны. Он подчеркнул, что не станет менять конституцию.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», - сообщил Вучич на пресс-конференции после встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, его цитирует РИА Новости.

Сербский лидер напомнил, что через полтора года завершит свою президентскую карьеру. Он также сказал о возможном проведении досрочных парламентских выборов.

С ноября 2024 года в Белграде проводятся митинги. Протестующие требуют проведения досрочных выборов в парламент страны. Недовольство участников демонстраций связано с инцидентом на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения навеса погибли 16 человек.

