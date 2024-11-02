Вучич сообщил о 14 погибших на вокзале в Нови-Саде

В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в городе Нови-Сад погибли 14 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«По последним данным, и мы надеемся, что это окончательная информация, погибли 14 человек», - приводит его слова ТАСС.

Пока не удалось установить личности пятерых погибших. Восемь человек были гражданами Сербии, один - гражданином Северной Македонии.

Вучич заявил, что «вся Сербия потеряла дар речи».

Бетонная конструкция на вокзале в Нови-Саде рухнула на людей днем 1 ноября.

Россия выразила соболезнования Сербии, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура.