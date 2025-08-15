МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Слуцкий: на Аляске поднимут вопросы запуска полноформатного диалога РФ и США

Председатель комитета Госдумы по международным делам назвал встречу лидеров двух стран исторической.
Анна Касаткина 2025-08-15 12:12:09
© Фото: Thomas Sbampato, Global Look Press

Во время переговоров на Аляске президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп затронут широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона. Об этом «Звезде» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Переговоры на Аляске имеют историческое значение. России и США две мировые ведущие ядерные державы, от качества взаимодействия которых, без патетики, зависят мир и стабильность на планете. Уверен, будет затронут широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона. В том числе - в экономической плоскости», - сказал он.

Слуцкий также выразил надежду, что лидеры обсудят «контуры украинского урегулирования» и проблематику контроля над вооружениями, о чем накануне на совещании упоминал сам Путин.

«Ждем итогов», - заключил Слуцкий.

Саммит на Аляске - первая за шесть лет встреча Путина и Трампа - стартует в пятницу около 11:00 по времени Анкориджа (22:00 мск). Местом выбрана военная база Эльмендорф-Ричардсон. Ожидается, что лидеры поговорят тет-а-тет, затем будет встреча в формате делегаций, а после намечена совместная пресс-конференция.

Ранее президент России Владимир Путин назвал усилия США по остановке конфликта на Украине энергичными. Отмечено, что в состав российской делегации вошли министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом отмечено, что Лавров уже прибыл в Анкоридж, где и пройдет встреча. 

#Дональд Трамп #аляска #Саммит #Владимир Путин #наш эксклюзив #леонид слуцкий #переговоры на Аляске
