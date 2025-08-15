Путин, Трамп и Аляска: как идет подготовка к историческому саммиту в Анкоридже

Семь часов на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа заложили в Белом доме - это следует из графика американского лидера, опубликованного пресс-службой. Трамп вылетает в Анкоридж в районе 14:00 по московскому времени. Туда, к слову, уже прилетели два российских самолета с членами делегации и журналистами кремлевского пула. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев как только приземлился, опубликовал пост в соцсетях.

Кроме Дмитриева в состав российской делегации вошли - министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Владимир Путин на Аляску еще не прилетел - по пути президент с рабочим визитом остановился в Магадане, сообщил Дмитрий Песков.

Сама встреча двух делегаций пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Контроль за безопасностью в округе взяла на себя Секретная служба США. Все действия они согласовывали с российской стороной. Наша служба безопасности отвечает за ближнюю охрану делегации.

«Если 10 американских агентов будут выставлены у входа в конференц-зал, 10 российских будут стоять по другую сторону. Все будет совпадать: и количество агентов, и количество оружия», - написало издание Bloomberg.

Составлен и протокол встречи. Все передвижения расписаны по минутам. Подготовка к саммиту заняла меньше недели, что крайне редко для такого рода встреч. Bloomberg сообщает, что спецагентам за 5 дней пришлось перевезти на Аляску оружие, средства связи, медицинское оборудование. Внедорожники везли из 48-ми штатов на грузовых самолетах. А для контроля над воздушным пространством в небо подняли стратостат.

Известно, что сначала лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет. Затем к диалогу присоединятся и члены делегаций. Запланирован рабочий завтрак, а также совместное заявление для прессы. Тем для обсуждения у глав государств много. И украинский вопрос - лишь один из них. Накануне саммита Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, затронул и тему НАТО.

Губернатор Аляски в разговоре с прессой объяснил, почему именно на военной базе сегодня встречаются лидеры двух стран.

«Сейчас пик туристического сезона на Аляске. Отели переполнены. Поэтому проведение саммита на военной базе снимает значительную часть проблем. Туризму ничто не помешает. Будет много журналистов. Многие будут наблюдать за событиями в штате. Так что мы готовы», - сказал Майк Данливи.

До первой за шесть лет личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остается чуть больше 12 часов. По московскому времени она состоится в 22:00.