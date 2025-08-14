МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов и Лавров вошли в состав российской делегации на Аляске

В состав делегаций на саммите на Аляске вошли по пять человек с каждой стороны.
Игнат Далакян 2025-08-14 12:19:03
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

В состав российской делегации на встрече в Аляске вошли министр обороны России Андрей Белоусов и глава МИД России Сергей Лавров. Также участие в переговорах примут помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», - сообщил он.

Саммит Россия - США в Анкоридже, штат Аляска, начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 мск). Встреча начнется с беседы российского и американского лидеров в формате тет-а-тет с участием переводчиков. После этого переговоры состоятся в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком.

Состав делегации Соединенных Штатов тоже уже известен, однако помощник президента РФ добавил, что будет правильнее, если ее озвучит американская сторона.

После переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев объяснил, почему саммит решили провести на военной базе в Аляске. По словам американиста, такое решение обусловлено обеспечением максимальной степени безопасности.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #встреча #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 