Белоусов и Лавров вошли в состав российской делегации на Аляске

В состав российской делегации на встрече в Аляске вошли министр обороны России Андрей Белоусов и глава МИД России Сергей Лавров. Также участие в переговорах примут помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», - сообщил он.

Саммит Россия - США в Анкоридже, штат Аляска, начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 мск). Встреча начнется с беседы российского и американского лидеров в формате тет-а-тет с участием переводчиков. После этого переговоры состоятся в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком.

Состав делегации Соединенных Штатов тоже уже известен, однако помощник президента РФ добавил, что будет правильнее, если ее озвучит американская сторона.

После переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев объяснил, почему саммит решили провести на военной базе в Аляске. По словам американиста, такое решение обусловлено обеспечением максимальной степени безопасности.