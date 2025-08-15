МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров прибыл в Анкоридж, где пройдет встреча Путина и Трампа

На Аляску также прибыли посол РФ в США Александр Даричев и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Дима Иванов 2025-08-15 04:31:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Анкоридж, где в пятницу пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с Лавровым на Аляску прибыл посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Чуть ранее в Анкоридже сел самолет с журналистами кремлевского пула.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее опубликовал в соцсетях фото с борта самолета и подписью: «Солнечно и красиво на Аляске».

В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоится российско-американский саммит на высшем уровне. Главной темой обсуждения Путина и Трампа станет украинский конфликт. По итогам переговоров лидеры дадут пресс-конференцию.

#в стране и мире #Сергей Лавров #аляска #МИД РФ #анкоридж #переговоры Путина и Трампа
