Лавров прибыл в Анкоридж, где пройдет встреча Путина и Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Анкоридж, где в пятницу пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с Лавровым на Аляску прибыл посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Чуть ранее в Анкоридже сел самолет с журналистами кремлевского пула.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее опубликовал в соцсетях фото с борта самолета и подписью: «Солнечно и красиво на Аляске».

В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоится российско-американский саммит на высшем уровне. Главной темой обсуждения Путина и Трампа станет украинский конфликт. По итогам переговоров лидеры дадут пресс-конференцию.