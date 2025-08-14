МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал энергичными усилия США по остановке конфликта на Украине

Российский лидер провел совещание с членами высшего руководства России в рамках подготовки к Аляске.
Глеб Владовский 2025-08-14 13:58:12
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Администрация президента США Дональда Трампа энергично предпринимает усилия по прекращения боевых действий на Украине. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Администрация США, как вы знаете, предпринимает достаточно энергичные усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, этот кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных сторон. Для того чтобы создать условия для долгосрочного мира», - подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами высшего руководства России в рамках подготовки к Аляске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин также проконсультировался с представителями правительства.

Напомним, встреча двух глав государств пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва будет личная встреча Путина и Трампа, а затем пройдут переговоры в формате «5 на 5».

#сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #Правительство России #Совещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 