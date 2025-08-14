Путин назвал энергичными усилия США по остановке конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа энергично предпринимает усилия по прекращения боевых действий на Украине. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Администрация США, как вы знаете, предпринимает достаточно энергичные усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, этот кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных сторон. Для того чтобы создать условия для долгосрочного мира», - подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами высшего руководства России в рамках подготовки к Аляске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин также проконсультировался с представителями правительства.

Напомним, встреча двух глав государств пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва будет личная встреча Путина и Трампа, а затем пройдут переговоры в формате «5 на 5».