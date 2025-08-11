Дмитриев: встреча Путина и Трампа должна принести надежду и мир

Предстоящая в пятницу, 15 августа, встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на территории Аляски должна принести мир и надежду. Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Неоконы (Неоконсерваторы - Прим. ред.) и другие поджигатели конфликта не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность», - написал он в соцсетях.

Ранее Дмитриев допустил, что ряд государств может предпринять попытки сорвать предстоящую встречу лидеров России и США. Кроме того, он призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Время переговоров пока не уточнялось.

В беседе со «Звездой» политолог Юрий Самонкин объяснил, почему на встречу лидеров не пригласили Владимира Зеленского. Он отметил, что «мир и глобальная безопасность не крутятся вокруг одной Украины».







