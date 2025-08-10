МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: попытки ЕС и Киева попасть на саммит на Аляске напоминают собачий лай

Тимур Сыртланов считает, что на переговорах на Аляске не будет третьих сторон.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 15:53:51
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Об участии представителей Евросоюза и Украины на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не может быть и речи. Об этом в беседе со «Звездой» заявил полковник запаса, военный эксперт Тимур Сыртланов.

«Об участии европейцев и тем более Зеленского (Владимира - Прим. ред.) не может идти речи, потому что они пешки в большой игре. <...> Эти попытки больше похожи на собачий лай на большого медведя», - отметил он.

По мнению эксперта, Украина и ее сторонники очнулись только сейчас, когда встреча подтвердилась. И, как бы они этого ни хотели, на переговоры их не допустят, это будет сугубо двусторонний разговор лидеров двух стран.

Сыртланов также считает, что после заключения мирного договора по украинскому вопросу действующему главе киевского режима придется уступить свой пост.

Ранее издание The Washington Post писало, что США не приглашали Владимира Зеленского присоединиться ко встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

В преддверии переговоров представители США, Украины и стран Европы планируют встретиться в Великобритании, чтобы выработать единую позицию.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

