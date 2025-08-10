Политолог объяснил отсутствие Зеленского на встрече на Аляске

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече на Аляске, так как «мир и глобальная безопасность не крутятся вокруг одной Украины», президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу есть, что обсудить в вопросе восстановления российско-американских отношений, пояснил в разговоре со «Звездой» публицист и политолог Юрий Самонкин.

«Поэтому в отношении восстановления отношений двух сверхдержав, которые обладают ядерным оружием и реально влияют на глобальную политику в мире, Зеленский, Украина и Киевский режим в этих переговорах не нужны. Поэтому встреча будет носить исключительно двухсторонний формат», - отметил эксперт.

В частности, политики, возможно, будут обсуждать торгово-экономические сделки, вопросы ближневосточной повестки и борьбы с терроризмом, совместное освоение космоса и иные технологии, добавил Юрий Самонкин.

Украинское урегулирование используется как предлог, допустил политолог, так как Трамп понимает, что добиться мирного соглашения в краткосрочной перспективе не удастся, учитывая темпы мобилизации на Украине и увеличение европейской помощи.

Напомним, в пятницу на Аляске состоится первая с 2019 года встреча президента России и США. По данным WP, Зеленского не стали приглашать на переговоры. На этом фоне на Украине и Европе выросла обеспокоенность из-за того, что Трамп может не учитывать их мнение при обсуждении с Путиным мирного урегулирования.