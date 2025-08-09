Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество России и США в Арктике

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами. Об этом он написал на своей странице в соцсети X на фоне сообщений о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

«Рожденная как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами», - говорится в сообщении главы РФПИ.

Напомним, что о саммите России и США на Аляске 15 августа заявил американский лидер Дональд Трамп. Чуть позже в Кремле подтвердили эту информацию, подчеркнув важность и ожидаемость встречи.