WP: Зеленского не приглашали на встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча состоится в пятницу, 15 августа, согласно американским СМИ, в Белом доме рассматривают такую возможность.
Лиза Губина 2025-08-10 07:01:36
© Фото: Presidential Office of UkraineGlobal Look Press

США не приглашали Владимира Зеленского присоединиться ко встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональд Трампа на Аляске, пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

О встрече стало известно в четверг, 7 августа. По состоянию на воскресенье, 10 августа, приглашения так и не поступило, уточнил источник.

Ранее телеканал NBC сообщал, что в Белом доме рассматривают такую возможность.

Напомним, встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

По данным Financial Times, новость о встрече лидеров встревожила Зеленского, так как он обеспокоен из-за обсуждения мирного урегулирования на Украине без представителей Киева.

Отмечается, что он провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран Европы и США в попытке сблизить позиции перед встречей. Ранее также анонсировалась встреча в Великобритании.

