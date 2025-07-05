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Бусаргин: в Энгельсе и Саратове повреждены дома после атаки дронов

Среди жителей, по предварительным данным, пострадавших нет.
Дарина Криц 2025-07-05 06:46:49
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Саратовской области из-за атаки украинских беспилотников повреждения получили несколько домов. В частности, нападению подверглись Саратов и Энгельс.

По информации губернатора Романа Бусаргина, пострадавших среди жителей нет. В настоящее время все экстренные службы Саратовской области работают на месте ЧП.

В прошлые сутки сразу несколько российских регионов подверглись налету дронов ВСУ. Так, ранним утром жители Ростовской области услышали звук летящих беспилотников. Одна из женщин рассказала «Звезде», что у нее было ощущение, будто кто-то стиральную машинку передвигает по крыше. Одна пенсионерка погибла в поселке Долотинка Миллеровского района.

В Сергиевом Посаде Московской области из-за атаки БПЛА пострадала местная подстанция, жители остались без света и ранены двое мужчин: один лишился трех зубов и получил закрытую черепно-мозговую травму, второй - открытую рану шеи и ушиб грудной клетки.

#в стране и мире #Энгельс #Саратовская область #Саратов #атака БПЛА #Роман Бусаргин
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