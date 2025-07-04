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Воробьев: двое мужчин пострадали при атаке дронов на Сергиев Посад

Губернатор Подмосковья заявил, что всего на городской округ упали четыре беспилотника.
Дарина Криц 2025-07-04 08:23:01
© Фото: ТРК «Звезда»

После инцидента с атакой беспилотников Сергиева Посада пострадали двое мужчин - 60 и 40 лет. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, 60-летний мужчина лишился трех зубов, у него закрытая черепно-мозговая травма. У второго пострадавшего открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.

Сейчас их жизни ничто не угрожает, они оба доставлены в больницу.

«Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших - средней тяжести», - написал Воробьев в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в общей сложности на подмосковный город упали четыре беспилотника.

На месте падения летательных объектов работают оперативные службы. При этом продолжается восстановление электроснабжения.

Напомним, ранним утром дроны ВСУ напали на Сергиев Посад. Повреждения получила местная подстанция, без света остались микрорайон Звездочка и Рабочий поселок. Перекрыты въезды на улицах Октябрьская и Симоненкова.

#атака БПЛА #пострадавшие #сергиев посад #БПЛА ВСУ
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