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Житель Сергиева Посада получил ранения из-за атаки украинских дронов

Два района городского округа остались без света, перекрыто движение на Октябрьской улице и улице Симоненкова.
Дарина Криц 2025-07-04 06:22:04
© Фото: sp.posad, Наталья Н, VK

Ранним утром Сергиев Посад в Московской области подвергся атаке украинских дронов. Сообщается об одном пострадавшем, он получил небольшие ранения от осколков.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова обратилась к жителям, попросив всех сохранять спокойствие. Она находится на месте событий, из-за падения беспилотников повреждения получила подстанция, добавила Ероханова.

Два района оказались обесточенными. Также глава населенного пункта сообщила о перекрытии дорожного движения.

«Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на улицах Октябрьская и Симоненкова перекрыты», - написала она в телеграм-канале.

Кроме того, известно, что в пределах микрорайона Звездочка прогремели четыре взрыва.

Тем временем в Ростовской области также произошла атака дронов, из-за которой погибла пожилая женщина. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный дом из восьми квартир, обрушилась плита перекрытия.

#в стране и мире #сергиев посад #подстанция #повреждения #Падение БПЛА
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