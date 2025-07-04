Житель Сергиева Посада получил ранения из-за атаки украинских дронов

Ранним утром Сергиев Посад в Московской области подвергся атаке украинских дронов. Сообщается об одном пострадавшем, он получил небольшие ранения от осколков.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова обратилась к жителям, попросив всех сохранять спокойствие. Она находится на месте событий, из-за падения беспилотников повреждения получила подстанция, добавила Ероханова.

Два района оказались обесточенными. Также глава населенного пункта сообщила о перекрытии дорожного движения.

«Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на улицах Октябрьская и Симоненкова перекрыты», - написала она в телеграм-канале.

Кроме того, известно, что в пределах микрорайона Звездочка прогремели четыре взрыва.

Тем временем в Ростовской области также произошла атака дронов, из-за которой погибла пожилая женщина. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный дом из восьми квартир, обрушилась плита перекрытия.