В Ростовской области пенсионерка погибла от удара дрона по жилому дому

Украинский беспилотник повредил жилой дом в Ростовской области, в результате погибла пенсионерка. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер», - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что из разрушенного жилого дома эвакуировали 20 человек. К месту происшествия направлены сотрудники оперативных служб. Туда же выехал и глава района.