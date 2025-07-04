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В Ростовской области пенсионерка погибла от удара дрона по жилому дому

Из разрушенного дома эвакуировали 20 жителей.
Глеб Владовский 2025-07-04 05:31:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинский беспилотник повредил жилой дом в Ростовской области, в результате погибла пенсионерка. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер», - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что из разрушенного жилого дома эвакуировали 20 человек. К месту происшествия направлены сотрудники оперативных служб. Туда же выехал и глава района.

#дрон #Ростовская область #Юрий Слюсарь #погибшие
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