Сильный афтершок ощутили жители Камчатки после землетрясения

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки интенсивностью до трех баллов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По данным учреждения, магнитуда землетрясения составила 6,3, а его эпицентр находился в море в 178 км от краевой столицы.

Утром 30 июля у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение, которое стало самым сильным с 1952 года. По информации властей, его магнитуда достигла 8,8. В регионе был введен режим повышенной готовности. Подземные толчки ощущались также в Северо-Курильске, после чего в районе начались волны цунами.

Максимальный заплеск воды составил около 200 метров. В районе, где проживает 2,4 тыс. человек, была проведена эвакуация в безопасные зоны, а людям предоставили горячее питание и чай.

Землетрясение вызвало угрозу цунами в Тихом океане, о чем предупредили власти Японии, США и Филиппин.