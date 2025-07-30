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В РАН предупредили о новых афтершоках и извержениях вулканов на Камчатке

Сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта призвал готовиться к различным последствиям землетрясения, особенно к афтершокам.
Дарина Криц 2025-07-30 11:27:07
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Произошедшее 30 июля землетрясение в Камчатском крае еще долго будет напоминать о себе. Так, следует ждать повышения активности вулканов и новых крупных афтершоков.

В комментарии «Звезде» ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Александр Жигалин призвал готовиться к последствиям.

«Камчатка - это очень интересный геологический объект. Там вместе одновременно могут быть и землетрясения, и вулканические извержения. Поэтому готовиться надо ко всему. Во-первых, афтершоки обязательно будут какое-то продолжительное время», - сообщил собеседник нашего телеканала.

Ученый добавил, что продолжаться это будет примерно два дня. Прежде губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил, что землетрясение стало самым сильным за весь срок инструментальных наблюдений, его магнитуда составила 8,8.

Глава краевого Минздрава Олег Мельников уточнил, что у пострадавших во время землетрясения тяжелых травм нет.

#Камчатский край #Камчатка #землетрясение #наш эксклюзив #Извержение вулкана #афтершоки
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