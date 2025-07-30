Угрозу цунами объявили на Аляске после землетрясения рядом с Камчаткой

Угроза цунами объявлена на Аляске после землетрясение у берегов Камчатки. Предупреждения также действуют для Гавайев, сообщили американские сейсмологи.

По их данным, магнитуда составила 8,7 - это один из сильнейших толчков за последние 10 лет.

В Японии ожидают волну высотой три метра, которая обрушится на берег со стороны Тихого океана.

Ранее на Камчатке произошло сильнейшее за последнее время землетрясение, метеорологи зафиксировали цунами высотой до 4 метров. В Петропавловске обрушилась стена детского сада.