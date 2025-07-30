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Угрозу цунами объявили на Аляске после землетрясения рядом с Камчаткой

Американские сейсмологи повысили магнитуду толчков до 8,7.
Дима Иванов 2025-07-30 03:54:04
© Фото: Ted Raynor, imageBROKER.com, Globallookpress

Угроза цунами объявлена на Аляске после землетрясение у берегов Камчатки. Предупреждения также действуют для Гавайев, сообщили американские сейсмологи.

По их данным, магнитуда составила 8,7 - это один из сильнейших толчков за последние 10 лет.

В Японии ожидают волну высотой три метра, которая обрушится на берег со стороны Тихого океана.

Ранее на Камчатке произошло сильнейшее за последнее время землетрясение, метеорологи зафиксировали цунами высотой до 4 метров. В Петропавловске обрушилась стена детского сада. 

#в стране и мире #сша #Япония #аляска #Гавайи #землетрясение #цунами
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